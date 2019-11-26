السلطات المغربية تعتقل متطرفًا يشتبه بتخطيطه لهجوم

أعلنت الأجهزة الأمنية في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف أحد المتطرفين الموالين لـ“داعش“، يبلغ من العمر 33 سنة، وينشط بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط.

وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، بأن ”التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به يقوم بالترويج والإشادة بالفكر المتطرف بما يسمى بالدولة الإسلامية عبر تطبيقات ومواقع التواصل؛ خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، مع التحريض للقيام بعمليات إرهابية باسم داعش على طريقة الذئاب المنفردة، وكذا نشره لمقاطع مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة“.

وأضاف البيان، أن الأبحاث أظهرت، أن المعني بالأمر الذي كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، على اتصال بقيادات إعلامية لـ“داعش”، ومناصرين لهذا التنظيم بالخارج.

وأسفرت هذه العملية عن حجز العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وأسلحة بيضاء.

وسيتم تقديم المشتبه به للعدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.