المغرب.. العثور على جثة طفل مقطعة بمكب للنفايات

عثر سكان مدينة العرائش شمال المغرب مساء يوم الاثنين، على جثة طفل مقطعة داخل كيس بلاستيكي ، ومرمية في مكب للنفايات.

وتعود الجثة لطفل يقدر عمره بـ10 سنوات ، تم فصل ساقيه عن جذعه حسب موقع ”شوف تيفي“.

وقد نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى ”للا مريم“ بالمدينة، بهدف تشريحها وكشف بعض تفاصيل الجريمة البشعة.

وتكررت في الآونة الأخيرة وقائع العثور على جثث أطفال في عدة مناطق من المغرب ، خاصة حديثي الولادة وقد قطع جزء من أجسادهم الصغيرة بغرض الشعوذة في غالب الأحيان، لكن حالة طفل العرائش تبدو مختلفة لوجود الأطراف، مما يدل على محاولة للتخلص من الجثة بعد حدوث جريمة القتل.