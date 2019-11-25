 ترامب يستقبل الكلب الذي ساعد في مطاردة زعيم داعش (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

ترامب يستقبل الكلب الذي ساعد في مطاردة زعيم داعش (صور وفيديو)

ترامب يستقبل الكلب الذي ساعد في مطاردة زعيم داعش (صور وفيديو)

المصدر: رويترز

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، ضيفًا غير عادي في البيت الأبيض، هو الكلب ”كونان“، الذي يخدم في الجيش والذي شارك في عملية ملاحقة زعيم تنظيم ”داعش“ أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب بينما كانت تقف إلى جانبه زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وكونان وأحد المدربين ”هذا كونان، في هذه اللحظة ربما يكون أشهر كلب في العالم“.

وأضاف للصحفيين على الدرجات المقابلة لحديقة البيت الأبيض ”نتشرف باستضافة كونان هنا ومنحناه شهادة ووسامًا سيعلق في البيت الأبيض“.

في حين قال بنس عن الكلب، الذي أصيب في العملية: ”كونان حقًا بطل“.

وقتل البغدادي وهو عراقي أعلن نفسه خليفة للمسلمين بصفته زعيم ”داعش“، الشهر الماضي بعدما فجر سترة ناسفة عقب هروبه إلى نفق مسدود، بينما كانت القوات الأمريكية الخاصة تلاحقه.

وسبق أن قال الجنرال كينيث ماكينزي من مشاة البحرية، وقائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن البغدادي أخذ معه طفلين إلى النفق، مضيفًا أنه يعتقد أن الطفلين كانا دون سن الـ12 من العمر، وأنهما لاقيا حتفهما.

 

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