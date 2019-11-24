الجيش الوطني: بدء العمل بمنظومة الدفاع الجوي في محيط طرابلس وغرب ليبيا

قال مصدر عسكري ليبي، إن منظومة الدفاع الجوي التابعة لعمليات الجيش الليبي، دخلت حيز التنفيذ منذ أيام في أغلب مناطق غرب ليبيا.

وأشار في حديث لـ ”إرم نيوز“، إلى أن القيادة العامة تبذل جهدًا في سبيل تطوير دفاعات الجيش الليبي، وخصوصًا الدفاع الجوي؛ لإحكام السيطرة التامة على أجواء المناطق العسكرية.

وأوضح المصدر، بأن رصد الحركة الجوية في محيط عمليات طرابلس بدأ فعليًا، وأن منطقة الحظر الجوي التي أعلنها الجيش يتم مراقبتها بشكل فعَّال، وسيتم التعامل مع أي هدف جوي كهدف معادٍ في حالة عدم التنسيق المسبق مع عمليات الجيش الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الليبي أسقط خلال الأسبوع الماضي، طائرة مسيرة إيطالية حلقت فوق مناطق عمليات عسكرية خاضعة للجيش الليبي. ووفقًا للناطق باسم قيادة الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، فإن الطائرة الإيطالية أسقطت بصاروخ أرض- جو من قبل وحدات الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي.