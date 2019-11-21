الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في محاور طرابلس

قال مصدر عسكري بغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش سيطرت على طرق ومسارات حيوية إثر معارك دارت خلال اليومين الماضيين.

وأشار المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن قوات الجيش ”سيطرت على الطريق الرابط ما بين طريق القصر من جهة كوبري السواني ووسط منطقة الرملة بعد دخول الطائرات المروحية لأول مرة في معارك طرابلس”.

وأضاف المصدر بأن قوات الجيش الليبي أحكمت سيطرتها على تمركزات الميليشيات التابعة للوفاق فيما يعرف بـ“السواتر“ بالقرب من مسجد طارق بن زياد ومخبز الناوي.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش ”تتقدم من محورين، متجهة ناحية كوبري السواني، كما أن الطرق أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش باتجاه كوبري الزهراء، وأنها تحاصر غريان من كل جهات المدينة“.