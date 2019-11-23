الجيش الليبي يعلن حظرًا جويًا في طرابلس الكبرى ومناطق أخرى

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، في بيان لها، تحديد مناطق حظر جوي في طرابلس الكبرى وعدة مواقع بمناطق ليبيا الغربية.

وأوضح البيان، أن“الحظر لا يشمل المنطقة الممتدة من كلية البنات وسط العاصمة في شارع عمر المختار شرقًا وحتى القربولي مرورًا بأجواء مطار معيتيقة دخولًا وخروجًا“.

وحذّر البيان الذي أذاعه الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، من أن“مناطق طرابلس خارج المنطقة المحددة تعد مناطق مغلقة تمامًا أمام حركة الطيران، تحظر فيها حركة الطيران إلا بإذن مسبق من غرف العمليات المختصة بالقوات المسلحة“.

في سياق متصل، أكد طارق الجروشي؛ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، ”تأييد اللجنة لقرار القيادة العامة للجيش الليبي بفرض مناطق حظر جوي غرب البلاد“.

يشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الليبي، أسقطت طائرة مسيَّرة إيطالية منذ يومين، حلقت فوق منطقة عمليات عسكرية بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.