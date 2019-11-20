بعد احتجاز طائرتها في مصراتة.. ”الخطوط الليبية“ تستأجر طائرة تونسية لإعادة مواطنين من الأردن

استأجرت الخطوط الجوية الليبية، طائرة تونسية لتتمكن من إعادة المواطنين اللّيبيين العالقين في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن تم احتجاز الطائرة الوحيدة للخطوط الليبية في مطار ”مصراتة“ وعجزها عن الوصول إلى عمان.

وأعلنت إدارة مطار ”معيتيقة“ الليبي في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“، الأربعاء، أن رحلات خط العودة (عمان- تونس- مصراتة) ستكون عبر رحلتين يوميًا بداية من يوم الخميس“.

وأشارت إدارة مطار معيتيقة إلى أنها تنتظر التأكيد النهائي من الجانب التونسي حتى تُعدّ جدول السفرات من الأردن إلى ليبيا.

يذكر أن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية، عزالدين المشنوش، كشف في تصريحات لموقع ”218“ الليبي، أن مساعد مدير مطار مصراتة، حسين بلاعو، احتجز طائرة الشركة الوحيدة في مطار مصراتة.

وأوضح المشنوش خلال حديثه أن الطائرة كانت في رحلة صيانة إلى مطار مصراتة، قبل أن يتم منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة، بأمر من مساعد مدير المطار.