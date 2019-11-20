العثور على سيدة عربية مقتولة بمنزلها شمال الأردن

أعلنت الأجهزة الأمنية في الأردن مساء يوم الأربعاء، العثور على جثة على سيدة في الثلاثينات من العمر، وتحمل الجنسية السورية، مقتولةً داخل منزلها، في منطقة لواء البادية الشمالية في محافظة المفرق شمال شرق البلاد.

وبحسب مصدر أمني، لوكالة ”سرايا“ الإخبارية الأردنية، فإن أفرادًا من المختبر الجنائي والمدعي العام حضروا لمسرح الجريمة، حيث تبين تعرض السيدة لطلقة نارية.

وعثر المختبر الجنائي بجانب الجثة على سلاحين من نوع ”مسدس“ و ”رشاش أوتوماتيكي، كما وجدوا كمية من المخدرات داخل المنزل.

وأوعز المدّعي العام، بتحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي، والبدء بالتحقيق بالحادثة، حيث تدور الشبهات حول انتحارها، أو مقتلها على يد زوجها والذي لا يزال البحث عنه جاريًا.