الأردن.. مذكرة توقيف بحق رئيس وأعضاء مجلس بلدية جرش

أصدر قاضي الصلح في محكمة بداية جرش في الأردن، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق كل من رئيس بلدية جرش، وأعضاء مجلس بلدية جرش والبالغ عددهم 12 عضوًا، ومدير ومحاسب منطقة دير الليات في جرش، وجاء قرار التوقيف على خلفية إصدار رخص بناء مخالفة تم تحويلها للمحكمة من طرف ديوان المحاسبة سابقًا، وفقًا لموقع سواليف الإخباري الأردني.

وقال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي هشام البنا في بلدية جرش، إن قرار التوقيف يأتي على خلفية أخطاء باحتساب رسوم التراخيص لعدد من الإسكانات ومنح اعفاءات عن مواقف غير متوفرة، مبينًا في تصريح لوكالة جراسا الإخبارية الأردنية، أن سبعة من المطلوبين في القضية حضروا للمحكمة.

ووافقت المحكمة على تكفيل الأعضاء الحاضرين منهم؛ للخروج من المحكمة بضمان مكان إقامتهم والسير بإجراءات التقاضي ما زال مستمرًا، بينما لا يزال البحث عن المطلوبين الآخرين المتغيبين في القضية جاريًا من قبل الجهات المعنية.

ووجه القاضي ، للموقوفين، تهمة إساءة استعمال السلطة خلافًا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.