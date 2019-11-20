واقعة غير مسبوقة.. طلاب يستخدمون الغاز المسيل للدموع في مشاجرة بالأردن

شهدت محافظة مأدبا في الأردن، اليوم الأربعاء، واقعة غير مسبوقة، عندما وقع شجار بين طلبة مدرسة خاصة، استخدمت فيه قنابل غاز مسيل للدموع، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع ”الحقيقة الإخباري“ الأردني، أنّ ثلاث حالات إغماء بين طلبة في مدرسة خاصة، نجمت عن استنشاقهم غازًا مسيلًا للدموع، قذفه عليهم طلاب آخرون بسبب خلاف نشب بينهم، حيث نقلوا على الفور لمستشفى النديم الحكومي في المحافظة.

وقال الدكتور إبراهيم نصّار مساعد مدير المستشفى، إن الطلبة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 -18 عامًا، وصلوا قسم الإسعاف والطوارئ وهم في حالة إغماء، جرّاء تعرضهم للغاز المسيل للدموع.

وتقدم آباء الطلبة المصابين، بشكوى في المركز الأمني الغربي بالمحافظة، مرفقة بالتقرير الطبي لحالة أبنائهم، للبدء بالإجراءات القضائية اللازمة، حيث تساءلوا في شكواهم عن كيفية تداول طلبة، مواد محصورة على الأجهزة الأمنية.

وكشف مصدر أمني، عن بدء تحقيق في كيفية حصول الطلاب على هذه المواد، لتتم إحالة القضية للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

كما أعلن طايل المناصير مدير تربية مأدبا، عن تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة.