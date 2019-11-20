 استبعاد علي الحبسي من قائمة المنتخب العماني في خليجي 24 – إرم نيوز‬‎

استبعاد علي الحبسي من قائمة المنتخب العماني في خليجي 24

استبعاد علي الحبسي من قائمة المنتخب العماني في خليجي 24

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن الهولندي أروين كومان مدرب منتخب عمان قائمة “الأحمر” التي يخوض بها كأس الخليج العربي “خليجي 24″.

وشهدت قائمة المنتخب العماني في خليجي 24 غياب الحارس علي الحبسي لارتباطه مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وتضم مجموعة المنتخب العُماني كلًا من الكويت والسعودية والبحرين.

وينتظر أن تكون المواجهة الأولى لمنتخب عمان في خليجي يوم الأربعاء 27 نوفمبر ضد البحرين، ومن ثم سيواجه الكويت يوم السبت 3 من الشهر ذاته.

ويلتقي منتخب عمان بعد ذلك مع السعودية يوم الإثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي 24.

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