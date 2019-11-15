قضاة المغرب يطالبون بالتحقيق في ”فيديو صادم“ يفضح التلاعب بالأحكام القضائية

طالب ”نادي قضاة المغرب“ اليوم الجمعة، بالتحقيق في مضمون شريط فيديو ”صادم“ راج على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يفضح عملية وساطة مشبوهة في منطوق حكم جنائي.

وفي هذا الصدد، قال ”نادي القضاة“ في بيان، إنه يرى في الفيديو المتداول ”ضربًا لسمعة العدالة في البلاد سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد“.

وشدد قضاة المغرب على ضرورة التواصل مع الرأي العام بشأن معطيات الفيديو وحيثياته كيف ما كانت النتيجة، مشيرًا إلى أنه ”إذا كان نصبًا باسم القضاة، فمن المهم أن يعرف الرأي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة للعدالة بشكل عام“.

وهزّ الفيديو ”الصادم“ الرأي العام في البلاد، إثر تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، وسط مطالب بتدخل عاجل للسلطات الأمنية من أجل كشف المتورطين في هذه الجريمة.

وظهر شخص بوجه مكشوف في الفيديو يرجح أنه وسيط (سمسار)، يتحدث إلى سيدة داخل سيارة، وهما بصدد الحديث عن حكم قضائي ينتظر والدة السيدة، المتهمة بتكوين عصابة إجرامية.

وحاول ”الوسيط“ خلال ظهوره إقناع ابنة المتهمة بأن وساطته ومجهوداته أثمرت عن تخفيض الحكم القضائي المتداول من 8 أشهر سجنًا نافذًا إلى شهرين فقط، وبأنه تبقى لوالدتها 40 يومًا للخروج من السجن، باعتبارها قضت 20 يومًا رهن الاعتقال الاحتياطي.

في المقابل طالبت ابنة المحكوم عليها، والتي وثقت الحوار بشكل سري، بالإفراج عن والدتها، غير أن ”الوسيط“ شدد على أنه قام بكل ما يستطيع من أجل تقليص مدة حكم المتهمة.