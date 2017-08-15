المغرب.. قضاة الشارع يرجمون مصطافين بسبب الخمر

أقدمت مجموعة من سكان قرية “سيدي وكاك بن زلو” نواحي مدينة أغادير، بضرب ورجم شابين وفتاتين في الشاطئ المجاور للقرية، بسبب الاختلاء خلف الصخور لاحتساء النبيذ، وكادوا يفتكون بهم وبأصدقائهم الذين سارعوا لنجدتهم لولا تدخل المصطافين.

وغادر الضحايا المصطاف وهم في حالة يرثى لها ، بسبب الإصابات و الكسور و الجروح، فيما توصلت مصالح الدرك إلى الفاعلين وقامت باعتقالهم وإحالتهم على النيابة العامة بعد التحقيق معهم.

وذكرت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن بعض سكان القرية كونوا مجموعات مسلحة بالعصي لمحاربة المنكر باسم الدين، على شاطئ “اكلو” المجاور لهم، والذي يحظى بسمعة عالمية، فكان الشباب الأربعة أول صيدهم .

الواقعة أعادت إلى مواقع التواصل المغربية موضوع قضاء الشارع، الذي أصبح ظاهرة في المجتمع المغربي في السنتين الأخيرتين، وهو مصطلح يحيل على أشخاص يقومون باعتداءات شنيعة على الآخرين باسم الدين والأخلاق والفضيلة.

ومن أشهر الوقائع، ما تعرضت له فتاتا انزكان اللتان وقعتا ضحية التحرش و الاعتداء اللفظي ومن ثم الاعتقال.

وبعد توالي الوقائع المشابهة، أصدر رئيس الحكومة حينها عبد الإله بنكيران بيانا توعد فيه كل من يهمش سلطة الدولة و القانون.