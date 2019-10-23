الكويت.. حكم قضائي يسمح للموظفين بإكمال الدراسة دون إذن جهة العمل

قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء، بالسماح لجميع موظفي الدولة بإكمال تعليمهم دون إذن من جهة العمل، بعد إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يمنع موظفي الدولة من إكمال دراستهم وتعليمهم إلا بإذن من جهة العمل.

ويعتبر هذا الحكم القضائي الأول من نوعه في البلد الخليجي بعد دعوى أقامها المحامي دويم المويزري لإلغاء قرار منع الموظف الكويتي من حق التعليم إلا بعد الحصول على الإذن الدراسي من جهة العمل.

حكم تاريخي لجميع موظفي الدوله محكمة الاستئناف تلغي قرار ديوان الخدمه بمنع حق التعليم والدراسه للموظفين فبعد هذا الحكم لايحتاج الموظف لذلك الاذن الدراسي المبطل الف مبروك للموظفين — الدكتور دويم المويزري (@lawyerdweem) October 23, 2019

وقال المحامي دويم المويزري في تغريدة عقب صدور الحكم: ”حكم تاريخي لجميع موظفي الدولة، محكمة الاستئناف تلغي قرار ديوان الخدمة بمنع حق التعليم والدراسة للموظفين فبعد هذا الحكم لا يحتاج الموظف لذلك الإذن الدراسي المبطل، ألف مبروك للموظفين“.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر في عام 2016 قرارًا بعدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون إذن رسمي من جهة عملهم، بناءً على طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي آنذاك.

ولاقى حكم المحكمة بإلغاء هذا القرار ترحيبًا من قبل حقوقيين وأكاديميين ونشطاء، معتبرين أن ”هذا الحكم يحفظ حق الموظفين بإكمال دراستهم وتعليمهم“.