الحكم بسجن مدير المالية السابق في وزارة الدفاع الجزائرية 15 عامًا

قضت محكمة عسكرية شرق الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، بعقوبة السجن النافذ بحق الجنرال بوجمعة بودواور، مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني الأسبق.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المحكمة العسكرية ”البليدة“ أمرت بمصادرة جميع أملاك بودواور باستثناء شقته العائلية في بلدة ”الشراڨة“ بأعالي العاصمة.

وتوبع الجنرال الموقوف منذ أسابيع بتهم فساد والكسب غير المشروع والتلاعب بصفقات عمومية تخص مؤسسة الجيش، حين كان مسؤولًا عن الشؤون المالية لوزارة الدفاع الوطني.

وتحوم شبهات حول علاقة اللواء بودواور، الذي أقيل من منصبه في تموز/يوليو 2018، ورجل الأعمال كمال الشيخي ”البوشي“،المتهم الرئيس في فضيحة تهريب 7 قناطير من الكوكائين، عبر باخرة نقل اللحوم المستوردة من البرازيل.

ولم تصدر وزارة الدفاع ولا هيئة القضاء العسكري الجزائري أي بيان حول القضية المثيرة للجدل، بيدَ أن وسائل الإعلام المحلية تناولت الخبر بشكل مقتضب وغير مفصل.