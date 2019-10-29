الجزائر.. اعتقال وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي للتحقيق معها بقضايا فساد

ألقت مصالح الأمن الوطني الجزائري، فجر الأربعاء، القبض على وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي في مداهمة ليلية لمنزلها بضاحية ”تيلملي“ أعالي العاصمة.

جاء ذلك بحسب مصادر موثوقة لـ“إرم نيوز“، لإحالة أقدم وزيرات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على القضاء بتهم فساد وتلاعب بصفقات ومشاريع في تظاهرة ”تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011“.

وجرى قبل أيام، منع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، من السفر ومغادرة التراب الوطني، بعدما تردد في أوقات سابقة أن المسؤولة البارزة في عهد بوتفليقة قد فرت إلى الخارج.

وفي الـ30 يوليو/تموز الماضي، نفت تومي هروبها إلى فرنسا، مكذبةً بذلك ما أعلنه المدعي العام لمحكمة تلمسان غربي الجزائر، وفي وقت لاحق تقرر عزل المسؤول القضائي المذكور، بتهمة ”الإساءة لسمعة القضاء“.

واشتكت الوزيرة الأكثر صنعاً للجدل والأطول مكوثاً بقطاع الثقافة والحكومة، من تعرضها لحملة ”شيطنة“ على حد تعبيرها، تستهدف نشاطها السياسي ومواقفها المعارضة للسلطة الحاكمة ومساندتها لصديقتها المناضلة اليسارية المعتقلة لويزة حنون زعيمة حزب ”العمال“.