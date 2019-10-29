سولشاير يحث الثنائي البرازيلي في مانشستر يونايتد على تعويض غياب بول بوغبا

حث أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، الثنائي البرازيلي فريد وأندرياس بيريرا على تعويض غياب بول بوغبا المصاب وبث النشاط والإبداع في خط وسط الفريق.

ويتوقع استمرار غياب بوغبا الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا حتى ديسمبر كانون الأول؛ بسبب مشكلة في الكاحل.

وغاب اللاعب الفرنسي بالفعل عن ثمانٍ من آخر عشر مباريات خاضها يونايتد.

وشارك بيريرا في آخر سبع مباريات في الدوري الممتاز وأظهر علامات على علاقة شراكة قوية في خط الوسط مع مواطنه البرازيلي فريد وسكوت مكتوميناي في انتصار يونايتد 3-1 على نوريتش سيتي، يوم الأحد.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة، غدًا الأربعاء: ”أظهر هذا الثنائي البرازيلي الكثير من الطاقة والحماس وسيلعب دورًا مهمًا مع الفريق في الفترة المقبلة“.

وتابع: ”سيقوم فريد بمهام بوغبا لفترة من الوقت، وهو أمر رائع بالنسبة لنا. تألق أندرياس أيضًا في المباريات الأخيرة.

”لا جدوى من استمرار الحديث عن الغائبين لفترة طويلة. بوغبا لاعب ذكي ومن لاعبي الوسط المبدعين الذين نحتاجهم، لكن الكرة الآن في ملعب آخرين لإثبات أنفسهم“.

وسحق يونايتد منافسه تشيلسي برباعية دون رد في بداية الموسم، لكن سولشاير لا يتوقع نتيجة مماثلة في ستامفورد بريدج.

وفاز فريق المدرب فرانك لامبارد في سبع مباريات متتالية في كافة المسابقات وعزز الشبان تامي أبراهام وميسون ماونت وفيكايو توموري وجودهم مع الفريق الأول، بعد أن قضوا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أندية أخرى.

وقال سولشاير: ”تشيلسي يملك تشكيلة رائعة. فرانك يملك مجموعة من اللاعبين الذين قضوا موسمًا أو موسمين على سبيل الإعارة في أندية من الدرجة الثانية“.

وقد يشارك ثنائي يونايتد الشاب براندون وليامز وجيمس غارنر أساسيين لأول مرة محليًا أمام تشيلسي، بعد أن لعبا في آخر مباراتين بالدوري الأوروبي.

وأضاف سولشاير: ”لم نقرر حتى الآن من سيلعب، لكن من المحتمل أن يظهرا معًا“.

وتابع: ”ستظهر شخصية اللاعبين في الأوقات الصعبة. قاما بالفعل بعمل رائع. أنا سعيد للغاية بأداء العديد من اللاعبين الشبان“.