صور قيس سعيد في المقهى تقسم التونسيّين

انقسم التونسيون حول صور تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس التونسي المنتخب حديثًا قيس سعيد، وهو بصدد شرب قهوته الصباحية في أحد المقاهي الشعبية في منطقة المنيهلة التابعة لمحافظة أريانة، بينما كان محاطًا بالحماية الأمنية وبالحرس الرئاسي.

وظهر الرئيس التونسي في الصور المتداولة وهو بصدد طلب قهوته بنفسه من أحد المقاهي الشعبية بالعاصمة تونس، وقال نشطاء إن هذا المقهى مقصد قيس سعيّد منذ سنوات طويلة، وإنه لم يتخلَّ عن هذه العادة حتى بعد فوزه في السباق الرئاسي.

ورفض بعض التونسيين ما قام به رئيس تونس المنتخب، معتبرين أنه يجب أن يكون حذرًا في تصرفاته وفي الأماكن التي يقصدها، وذلك في إشارة إلى أنه قد يتعرض إلى تهديدات أمنية.

في المقابل، رحب آخرون بتصرف قيس سعيّد، معتبرين أن ما قام به لم يقم به رئيس تونسي قبله، واصفين تصرفه بـ العفوي“ والـ ”الطبيعي“ وبأنه ”لم يتنكر لعاداته حتى بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وبعد أن أصبح سابع رئيس للجمهورية التونسية.

أوباما فعلها من قبل

وردًّا على الانتقادات التي وجهها البعض لقيس سعيّد، نشر نشطاء صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو يشتري المرطبات بنفسه من أحد المحلات، إضافة إلى نشر صورة لأحد الوزراء البريطانيين وهو يستقلّ المترو ويحمل في يده كوبًا من القهوة.

ولقيس سعيّد علاقة ”وثيقة“ مع المقاهي الشعبية، وهو الذي تجول طيلة حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية بينها، وتحدّث مطولًا مع روّاد تلك المقاهي في مختلف مناطق البلاد.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية رسميًا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد رئيسًا للجمهورية التونسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، ليتمكن بذلك من الفوز بفارق شاسع بينه وبين منافسه رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي الذي حصل على 27 %.

وسبق لقيس سعيّد أن أكد أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية فإنه لن يقوم بالمكوث في قصر قرطاج، وأنه سيعود إلى منزله في منطقة المنيهلة بالعاصمة تونس يوميًا بعد الانتهاء من عمله.