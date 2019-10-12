الانتخابات التونسية.. القروي يتهم فصيلًا سياسيًا بتهديد أنصاره ويحذر من العنف

حذّر حزب ”قلب تونس“ الذي يخوض رئيسه نبيل القروي جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، من ”الانزلاق إلى مربع العنف“، على خلفية تعرض عدد من أنصار الحزب لعمليات تعنيف في محافظات.

وأشار الحزب في بيان نشره على موقع ”فيسبوك“ إلى تعرض أعضائه ”للتهديد والتّرويع بشتّى أنواعه من قبل مجموعة من الأشخاص“، قال إنهم ”تابعون لائتلاف سياسي“ لم يسمّه واتهمهم بـ“التهجّم على إحدى مناضلات الحزب في محافظة صفاقس“.

ولفت إلى تعرض أنصاره في سيدي بوزيد (الوسط الغربي) وقبلّي (بالجنوب الغربي) إلى التعنيف.

وحمّل الحزب المسؤولية الكاملة في حماية أنصاره وجميع الناشطين الحزبيين للحكومة و“الأحزاب المتواطئة مع العنف السياسي والخطابات المتشنّجة“، بحسب البيان.

وكان نشطاء قد حذروا في وقت سابق من مغبة الانزلاق إلى العنف مع اقتراب الموعد الانتخابي، مشيرين إلى حملات تشويه وتخويف تقودها ما سمتها ”جيوش الفيسبوك“ من مختلف الاتجاهات الحزبية، بهدف التأثير على الناخبين ودفعهم إلى اختيار مرشح بعينه.