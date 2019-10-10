”ائتلاف الكرامة“: حركة ”النهضة“ دعتنا للتشاور حول تشكيل الحكومة‎ التونسية

أعلن ”ائتلاف الكرامة“ التونسي، الذي تشكل حديثًا، الخميس، أنه تلقى دعوة رسمية من حزب حركة النهضة متصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، للاجتماع من أجل الدخول في مشاورات لتشكيل حكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم ”ائتلاف الكرامة“، سيف مخلوف، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الحملة الانتخابية للائتلاف بالعاصمة تونس: ”تمت دعوتنا للدخول في مشاورات تقودها حركة النهضة من أجل تشكيل حكومة“.

وأضاف مخلوف: ”هذه المشاورات ستنطلق خلال الساعات القادمة، ونحن في الائتلاف نطمئن التونسيين أننا سنعمل على إنجاحها“.

وبين مخلوف أن مشاورات ”ائتلاف الكرامة“ ستنبني على قاعدة البرامج المطروحة فيما يخص خريطة عمل الحكومة المرتقبة خلال الـ 6 أشهر القادمة، مشيرًا إلى أن الائتلاف لن يشارك في الحكم إن لم يتم التفاهم حول البرامج التي قدمها لتحسين أوضاع التونسيين وإيجاد حلول لمشاكلهم.

وجدد سيف الدين مخلوف دعم ”ائتلاف الكرامة“، الذي يصف نفسه بـ“الثوري“، للمرشح الرئاسي قيس سعيد، داعيًا التونسيين للتوافد بكثافة على الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني الأحد المقبل والتصويت له.

هذا وأشار مدير الحملة الانتخابية لـ ”ائتلاف الكرامة“، ماهر زيد، خلال ذات الندوة، إلى أن للائتلاف حساسية كبيرة من الأطراف الضالعة والمتورطة في أنشطة فساد، لذلك يحتاج لبعض الوقت حتى يتريث ويحسم اختياراته في مسألة مشاركته في الحكومة من عدمها.

يذكر أن ”ائتلاف الكرامة“ حل في المركز الرابع في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفق النتائج الأولية، التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات العليا، الأربعاء، بعد حصوله على 21 مقعدًا من أصل 217 عدد مقاعد البرلمان التونسي.

و“ائتلاف الكرامة“ هو تحالف سياسي وانتخابي تونسي تشكل في فبراير/ شباط الماضي، من قبل عدة شخصيات سياسية ومستقلة، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى أهمها حزب جبهة الإصلاح التونسي، والمؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العدالة والتنمية.