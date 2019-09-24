تونس.. ”النهضة“ تدعم قيس سعيد بالدور الثاني من انتخابات الرئاسة‎

أعلن القيادي في ”حركة النهضة“ التونسية عبد اللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس شورى الحركة قرر دعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأضاف المكي، في تصريح للأناضول، أن ”أغلبية أعضاء مجلس الشورى المجتمع ليلة الاثنين/ الثلاثاء قرروا دعم قيس سعيد“.

وتصدر المرشح المستقل قيس سعيد بـ18.4 % من الأصوات الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس يليه نبيل القروي بـ15.58% من الأصوات مرشح حزب ”قلب تونس“ الليبرالي، وفق نتائج نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ومجلس الشورى هو أعلى سلطة في ”حركة النهضة“ بين مؤتمرين وتعود له النهضة في كل القرارات المهمّة ويتشكل من 150 عضوًا.

وكانت تصريحات سابقة لرئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، ورئيسها راشد الغنوشي، أفادت بأن الحركة تتجه لدعم سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة.