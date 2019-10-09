بعد الإفراج عنه.. نبيل القروي يتعهد بعدم التحالف مع حركة النهضة

تعهد المترشح لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، بعدم الدخول في تحالفات سياسية مع حركة النهضة الإسلامية، وذلك في أول تعليق له عقب قرار الإفراج عنه.

ونقلت جريدة ”الصريح“ المحلية عن مصادر من حملة نبيل القروي أن هذا الأخير ”قدم شكره للقاضي الذي أنصفه وشدد على أنه لن يكون هناك أي تحالف أو صفقة سياسية مع النهضة، خلافًا لما تم ترويجه في بعض الصحف“.

يذكر أن محكمة التعقيب قررت الإفراج عن نبيل القروي، بعد قبول الطعن الذي قدّمه محاموه، شكلًا ومضمونًا.

وكان نبيل القروي اعتقل يوم 23 أغسطس/آب الماضي، وهو ما منعه من القيام بحملته الانتخابية في الدور الأول للاستحقاق الرئاسي ما دفع هيئة الدفاع عنه إلى المطالبة بالإفراج عنه لضمان تكافؤ الفرص بينه وبين المرشح المستقل قيس سعيد.

وبدأ العدّ التنازلي لموعد إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل، ويتنافس فيها كل من المرشح المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، على أن يكون يوم الصمت الانتخابي داخل تونس السبت المقبل، بينما يبدأ الصمت خارج البلاد انطلاقًا من يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وخرج نبيل القروي من السجن ، بعد أن قضّى أكثر من شهر وهو في حالة إيقاف، في قضايا تبييض للأموال وتهرب ضريبي.

واستقبل القروي أمام باب السجن عدد من قيادات حزب قلب تونس، إضافة إلى أعضاء هيئة الدفاع عنه، وعدد من مناصري حزب قلب تونس الذي يترأسه القروي.

وظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للحملة الاحتفالات وأجواء الفرحة التي عمت أنصار القروي لحظة الإفراج عنه.