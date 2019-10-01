رفض الإفراج عن القروي.. اتهام للنهضة وتخوف من تعطل مسار الانتخابات في تونس ( فيديو إرم)

أثار قرار القضاء التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي الصاعد إلى الدور الثاني، موجة من ردود الفعل الغاضبة، لدى هيئة المحامين المدافعة عنه، وطاقم حملته.

واتهم محامي القروي رضا بالحاج حركة النهضة بالضلوع بتعطيل الإفراج عن موكله واصفًا القرار بالسياسي.

وشدّد رضا بالحاج على أن ”جزءًا من القضاء التونسي يعمل لصالح حركة النهضة الإسلامية، بهدف تعطيل الانتقال الديمقراطي“.

واعتبر عضو هيئة الدفاع عن القروي أن حركة النهضة“تختطف مترشحًا للدور الثاني من رئاسيات تونس تحت غطاء قضائي ”، وفق تعبيره .

ووصف ”بالحاج“ ما تقوم به حركة النهضة بـ ”الخطر الكبير“ ، مشدّدًا على أن قرار رفض الإفراج عن القروي شارك فيه قضاة يعملون لصالح النهضة، بحسب قوله.

من جهته اعتبر عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن القروي، أن قرار المحكمة له تداعيات خطيرة، منها إجراء الانتخابات التشريعية والقروي في السجن.

وأضاف بن حليمة خلال تصريح لـ“إرم نيوز“أن حزب قلب تونس الذي يترأسه القروي، سيفوز في الانتخابات البرلمانية وسيكلّف رئيسه بتشكيل الحكومة، من داخل سجنه وستتنقل الأحزاب للتفاوض معه حول تركيبتها وهو في السجن.

بدوره، قال القيادي في حزب قلب تونس، أسامة الخليفي:“إن عدم الإفراج عن السجين السياسي نبيل القروي يثير شكوكًا حول المسار الانتخابي في البلاد“.

وأضاف الخليفي خلال تصريح لـ“إرم نيوز ”أن مبدأ تكافؤ الفرص غير متوافر للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، باعتبار وجود القروي في السجن.