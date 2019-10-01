محكمة تونسية تنظر طلب الإفراج عن القروي

المصدر: ا ف ب

تنظر محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة، قبل إرجاء النظر في الطلب الجمعة الماضي حتى الأربعاء؛ بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

وتوقع عماد بن حليمة محامي القروي أن يصدر، اليوم، قرار عن القضاة بشأن طلب الإفراج عن القروي.

وكان القروي حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيًا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقرر القضاء التونسي في تموز/يوليو الماضي تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه ”قوية“، أثار اعتقاله في 23 آب/أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة تساؤلات حول تسييس القضاء.

وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحًا للانتخابات ما لم يصدر حكم قضائي بشأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه ”قلب تونس“ حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24: ”هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية إن تواصل هذا الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الإدارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية“.

وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.