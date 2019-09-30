لأول مرة في تاريخها.. تونس تنظم مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات البرلمانية

شرعت تونس، اليوم الإثنين، لأول مرة في تاريخها، بإجراء مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات البرلمانية، والتي سوف تمتد على مدار ثلاثة أيام، من يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2019، إلى يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأعلنت القناة الرسمية التونسية، أنها ستتولى مساء اليوم بث المناظرات، مؤكدة في بيان نشرته على صفحتها في ”فيسبوك“، على أن ”المناظرات سيتم بثها اليوم في تمام الساعة التاسعة ليلًا، وعلى امتداد ساعتين“.

وستضم أولى المناظرات، 9 قوائم انتخابية، 7 منها قوائم حزبية، إضافة إلى قائمة مستقلة وقائمة ائتلافية.

يذكر أن تونس دخلت غمار المناظرات التلفزيونية لأول مرة في تاريخها، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف الشهر الحالي. حيث بث التلفزيون الرسمي التونسي ثلاث مناظرات، شارك فيها 24 مرشحًا لانتخابات الرئاسة.

ومن المنتظر أن تبث مناظرة أخرى في وقت لاحق، تجمع المرشحين المتأهلين للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، نبيل القروي وقيس سعيّد، إن تم إطلاق سراح القروي الموقوف منذ الشهر الماضي.