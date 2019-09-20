تونس.. السماح لـ“نبيل القروي“ بالمشاركة في المناظرات التلفزيونية للدور الثاني من انتخابات الرئاسة

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، مساء الجمعة، تمكين المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من المشاركة في المناظرات التلفزيونية المقررة لجولة الإعادة للاستحقاق الرئاسي التي ستشهدها البلاد في الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك ردًا على طلب من قبل التلفزيون الرسمي التونسي ”عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الرئاسيين“، وفق ما أكده مصدر مسؤول في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لموقع ”إرم نيوز“، وذلك إما من خلال الحضور في الاستوديوهات المركزية بالتلفزيون التونسي، أو من خلال التسجيل والبث المباشر من داخل السجن الذي يتواجد فيه المترشح الرئاسي الموقوف منذ أسابيع نبيل القروي.

وإثر موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتونس، بدأ التلفزيون الرسمي التونسي استعداداته للمناظرة المرتقبة بين المترشحين للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي، حيث راسل كلًا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قد ثمنت في وقت سابق حرص التلفزيون التونسي على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين، والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وتشهد تونس منذ فترة جدلًا متصاعدًا حول استمرار توقيف المترشح الرئاسي نبيل القروي، وسط غياب لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسيه في الانتخابات الرئاسية.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي قد بثّ لأول مرة في تاريخه مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 أيلول/ سبتمبر/ الجاري.

وخصص التلفزيون التونسي حلقة مباشرة عنوانها ”الطريق إلى قرطاج“ وذلك من 2 إلى 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، تم من خلالها استدعاء كل المترشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الرئاسية.