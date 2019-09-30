تونس.. المحكمة الإدارية ترفض كل الطعون بنتائج الانتخابات الرئاسية

رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس، يوم الاثنين، جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين وهم: سيف الدين مخلوف، ويوسف الشاهد، وناجي جلول، وحاتم وبولبيار، وسليم الرياحي.

وبعد هذا الرفض، من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن الموعد الرسمي لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستتمّ بين المرشح المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، إنه من الناحية العملية والحسابية فإن الدورة الثانية للاستحقاق الرئاسي ستكون يوم الأحد الـ 13 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأكد أن ”القانون يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوعين من الإعلان النهائي لنتائج الدور الأول، وعمليًا فإن كان يوم الاثنين الـ 30 من أيلول/ سبتمبر يوم الإعلان عن أحكام المحكمة الإدارية، فإن الهيئة مطالبة بتنظيم الانتخابات في أسبوعين، وبالتالي فإن يوم الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر هو تاريخ الدورة الثانية للرئاسية.

في المقابل، أكدت هيئة الانتخابات أنها ترفض تأجيل جولة الإعادة المرتقبة للاستحقاق الرئاسي وذلك بسبب مكوث المرشح الرئاسي نبيل القروي داخل السجن، مؤكدة أنها ستواصل ”الضغط“ من أجل إطلاق سراحه.