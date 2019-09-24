الجيش الليبي يعلن القبض على قيادي في ميليشيات ”الوفاق“ ومقتل آخر

أعلن الجيش الليبي القبض على شخصية قيادية في الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، ومقتل قيادي آخر خلال معارك اليوم الثلاثاء في محيط طرابلس.

وبحسب المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي فإن قوات الجيش ألقت القبض على آمر ميليشيا الفرقان التابعة لمدينة مصراتة، علي بن غشير.

وقال المركز الإعلامي إن علي بن غشير هو ابن رئيس المجلس الاجتماعي في مدينة مصراتة، إبراهيم بن غشير، الذي يعتبر من أكبر داعمي الميليشيات غرب ليبيا.

وأكد المركز مقتل القائد الميداني محمد أبو القاسم أرفيده التابع لميليشيات مصراتة في مواجهات اليوم مع الجيش الليبي في محور ”سبيعة“ .

يذكر أن معارك الأيام الأخيرة في محاور طرابلس شهدت تصاعدًا في وتيرتها مع تكثيف الغارات الجوية واستعمال مدافع الميدان من قبل الجيش، كما شنت الطائرات المسيرة التركية بعض الغارات على أهداف عسكرية للجيش الليبي، أسفرت عن مقتل قائد ميداني تابع لكتيبة ”طارق بن زياد“.