معارك عنيفة بمحاور طرابلس.. والجيش الليبي يدمر مواقع لتخزين عتاد ميليشيات مصراتة

كشف مصدر عسكري ليبي أن المعارك لا تزال مستمرة في أغلب المحاور بمحيط العاصمة طرابلس، تزامنًا مع قصف مدفعي وجوي هو الأعنف.

وأشار المصدر التابع لعمليات الجيش الليبي في المنطقة الغربية بتصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”قوات الجيش حاصرت منذ صباح يوم السبت، مجموعة كبيرة من ميليشيات مصراتة التابعة للواء الصمود بقيادة صلاح بادي، وسط ترجيحات بوجود قادة الصمود داخل معسكر اليرموك في العاصمة طرابلس“.

وأضاف أن ”عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى سقط في صفوف الميليشيات“، مبينًا أن ”قوات الجيش استدرجت المليشيات إلى كمين بمحيط المعسكر أسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة للمليشيات“.

وبحسب المصدر، فإن ”غارات مكثفة شنها الجيش على عدة تمركزات للميليشيات في مشروع الهضبة وطريق المطار والخلّة، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين“، وهو ما أكدته معلومات طبية من داخل مستشفى طرابلس المركزي.

وبين المسؤول العسكري، أن سلاح الجو التابع للجيش استهدف أيضًا ”معسكر حمزة بمشروع طريق الهضبة، ما تسبب بوقوع انفجارات عنيفة في هذا المعسكر، الذي يعتبر أهم مواقع تخزين الأسلحة والذخائر للمليشيات وخط إمداد خلفي لها“، وفق تعبيره.