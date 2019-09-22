الجيش الليبي: مقتل قيادات بارزة لـ“ميليشيات طرابلس“

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عن مقتل عدد من قيادات الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في المعارك الجارية بضواحي العاصمة طرابلس.

وبحسب ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏، التابع للجيش الليبي، فإن قيادات بارزة قتلت خلال الأيام الأخيرة، في عدة مواقع بضواحي طرابلس، من بينهم ”القيادي علي شناك، آمر محور الخلاطات من مدينة مصراتة، ومحمد الشيشة آمر ميليشيا شريخان، ومحمد الرايس آمر ميليشيا (الموت)“.

وأضاف المركز، في بيان عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن من بين القتلى أيضًا ”هاني الفزاني، ومصطفى الأشخم، والمعتصم بن نوبة، ومختار بادي، بالإضافة إلى الناطق باسم ميليشيا (القوة الوطنية) في جنزور، سليم قشوط“.

وتحدث البيان عن ”هروب آمر ميليشيا (باب تاجوراء) إلى صربيا، بحجة مرافقة الجرحى، حيث قام بتحويل مبالغ كبيرة“.

وذكر المركز أن قوات الجيش الليبي وجهت اليوم ضربات جوية طالت أغلب المحاور؛ ما أدى إلى إصابة مخزن ذخائر رئيسي في منطقة عين زارة، كما وجهت ضربات جوية إلى رتل تابع لميليشيات مصراتة متمركز بمنطقة السدادة.

وأوضح أن خسائر الميليشيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ارتفعت إلى أكثر من 90 قتيلًا وحوالي 150 جريحًا، أغلبهم من مدينة مصراتة؛ جراء القصف الجوي والمدفعي والمواجهات المباشرة، مضيفًا أن من بين القتلى والجرحى عناصر من مجلس شورى بنغازي.