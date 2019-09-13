الجيش الليبي يكسب نقاطًا جديدة على الأرض في معركته ضد حكومة الوفاق

قال مصدر عسكري ليبي في المنطقة الغربية، بأن قوات الجيش الليبي تقدمت على الأرض في أكثر من نقطة منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع ضربات جوية في أكثر من منطقة ومحور.

وبحسب مصدر تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن قوة تابعة للواء التاسع تقدمت في تمركزات جديدة في محور الزطارنة، موضحًا وصول هذه القوات إلى ما بعد تمركز معروف باسم ”مثلث ملعب القولف“، مما يجعل هذه القوات حسب المصدر على مقربة من منطقة تاجوراء، والتي يقع بها مطار معيتيقة.

وأضاف المصدر بأن الطيران التابع للجيش الليبي قام بعمليات استطلاعية قتاليه فى مدن صبراته وصرمان والعجيلات والزاوية، مبينًا استهداف طائرات الجيش لتجمع للميليشيات فى منطقة سيدي فرحات.

وأشار المصدر إلى أن طيران الجيش استهدف بثلاث غارات جوية تمركزات لقوات حكومة الوفاق بمنطقة سيدي فرحات قرب العزيزية.

وذكر المصدر بأن الجيش الليبي نفذ ضربة استباقية على عدة تجمعات للميليشيات بمنطقة حطين جنوب مدينة سرت شرق مصراته، مضيفًا بأن عدة قتلى من الميليشيات قتلوا في هذه الغارات، وتم تدمير عدة آليات، مبينًا بأن مستشفى سرت استقبل جثث القتلى وكذلك الجرحى، وبحسب المصدر فإن من بين القتلى القائد الميداني من ميليشيا المحجوب خالد عقيل.

وأكد المصدر بأن معلومات استخباراتية أكدت بأن الميليشيات تتعمد وضع هوائيات الطيران المسير وسط تجمعات المدنيين وفوق مباني المؤسسات الحكومية مثل المصارف في مدينة الزاوية وكذلك مصنع الأعلاف في سرت.

ونفى المصدر ما ذكرته قوات الوفاق عبر وسائل إعلامها وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من استهدافها لقاعدة الجفرة وتدمير منظومة دفاع جوي تعود للجيش الليبي.