الجيش الليبي يقصف القاعدة الجوية في مصراته ردًا على قصف الجفرة

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، غارات استهدفت الكلية الجوية في مدينة مصراته.

وقال مصدر في رئاسة الأركان العامة لـ“إرم نيوز“ إن القصف استهدف مواقع الطائرات التركية المسيرة في القاعدة التي تستخدم لأهداف عسكرية، وغرفة العمليات الخاصة بها التي يديرها ضباط أتراك، مشيرًا إلى أن الإصابات كانت دقيقة.

وأكد المصدر أن استهداف الكلية الجوية جاء بعد أن حاولت طائرات مسيرة انطلقت منها استهداف قاعدة الجفرة الجوية التابعة للجيش الليبي والواقعة بوسط ليبيا.

من جانبها قالت غرفة عمليات سلاح الجو إن الدفاعات الأرضية التابعة للقوات المسلحة، بقاعدة الجفرة، تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات معادية شمال الجفرة.