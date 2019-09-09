بعد سماح هيئة الانتخابات التونسية.. ظهور إعلامي مرتقب لنبيل القروي

سمحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للمترشح الرئاسي المسجون نبيل القروي بإجراء حوار مع قناة الحوار التونسي، وذلك في إطار حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المرتقب يوم الأحد المقبل.

وجاء في نص مراسلة، نشرها عبدالعزيز الصيد محامي المترشح الرئاسي القروي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن الهيئة وافقت لقناة الحوار التونسي على إجراء حوار مع القروي، “على أن يكون ذلك في إطار التراتيب القانونية الجاري بها العمل“.

وتعدّ موافقة هيئة الانتخابات موافقة مبدئية، حيث إن إجراء حوار صحفي من داخل أسوار السجن يتطلب أيضًا موافقة إدارة سجن ”المرناقية“ حيث يقبع المترشح المذكور، وهو ما سيحدد طريقة وموعد إجراء هذا الحوار.

وتمّ استثناء المترشح الرئاسي القروي من المشاركة في المناظرات التلفزيونية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي تنظمها التلفزة التونسية وهيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، باعتبار أنه يتوجب على المتناظر الحضور جسديًا إلى عين المكان.

ومن المنتظر أن يخوض القروي بصفة رسمية الانتخابات وهو داخل السجن، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الأسبوع الماضي، الإفراج عنه.

ولا يمكن لهيئة الدفاع التقدم بمطلب جديد للإفراج عن القروي إلا يوم 23 أيلول / سبتمبر الجاري؛ أي بعد أكثر من أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمرتقبة يوم 15 أيلول / سبتمبر 2019، ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن نتائجها الأولية يوم 17 أو 18 أيلول / سبتمبر 2019.

وللإشارة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على القروي، وشقيقه غازي القروي، يوم الـ 23 من أغسطس/آب، وأودعتهما سجن المرناقية في العاصمة، بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.