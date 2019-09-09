من يستفيد من تعدد المرشحين لرئاسة تونس؟ ( فيديو إرم)

أكد محللون تونسيون أن حركة النهضة الإسلامية تعدّ من أكثر المستفيدين من العملية الممنهجة التي تهدف إلى إغراق الساحة السياسية بعشرات المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال المحلل السياسي، خليل رقيق، في حديث مع ”إرم نيوز“، إن تونس تعيش أزمة خيارات في ظل وجود ماكينات حزبية متغولة وسط مجتمع فيه أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية.

وأضاف أن إغراق الساحة السياسية بالمرشحين هو بالون اختبار من مجموعة من الأحزاب السياسية، قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس.

من جهته، قال الكاتب التونسي، والمحلل السياسي سفيان بن فرحات، إنه بعد انتشار تبييض الأموال في البلاد أصبح هناك التبييض السياسي، مشيرًا إلى أن السياسي يجب أن يكون مرتبطًا بالواقع السياسي، في إشارة إلى عدد من المرشحين الذين لا يملكون قاعدة شعبية كبرى وليس لديهم خبرة سياسية.

وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعرض إلى ضغوطات كبيرة، وأن رئيسها نبيل بفون كان محل مساومات واتهامات من بعض الأطراف السياسية، ما جعله غير قادر على اتخاذ مواقف حاسمة.

وفي ذات السياق، قال أمين عام الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني: إن ”الديمقراطية في تونس أصبحت ديمقراطية أموال، وإن كل من يملك المال يمكن أن يترشح للانتخابات ويفوز بمنصب رئيس البلاد“، مشيرًا إلى أن الديمقراطية في تونس ما زالت مجرد ”ديمقراطية شكلية“.

وأكد الكيلاني في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الانتخابات التونسية المقبلة، ستكون ”انتخابات أموال“، وستكون أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ تونس، وفق تعبيره.