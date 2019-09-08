موريتانيا.. البرلمان يصوت لصالح منح الثقة للحكومةالجديدة

صوت البرلمان الموريتاني بأغلبية كبيرة، لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، التي شكلها الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا الشهر الماضي.

وصوت 128 نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة، في وقت متأخر من ليل السبت/ الأحد، بينما حجب 19 نائبًا الثقة عنها، واختار نائبان التصويت بالحياد، وذلك بعد يوم طويل ناقش فيه البرلمان برنامج الحكومة الذي قدمه الوزير الأول.

وكان الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، قد قدم برنامج عمل حكومته يوم الخميس أمام البرلمان خلال جلسة علنية.

وسيطرت مواضيع كالاقتصاد والسياسة، والتعليم ومكافحة الفقر، على برنامج الحكومة الجديدة، الذي عرضه ولد الشيخ سيديا في خطابه أمام البرلمان يوم الخميس.

وقال رئيس الحكومة المعين حديثًا، إن ”موريتانيا ستعمل بالتعاون مع السنغال على احترام الجدول الزمني المحدد لإنتاج الغاز من حقل السلحفاة (احميم الكبير) المشترك“.

وتعهد الوزير الأول بـ“اتخاذ التدابير الضرورية، لتأويل الانعكاسات الإيجابية لهذه الموارد على الاقتصاد الموريتاني، من خلال تحسين خبرة لصالح الكفاءات الوطنية بمستوياتها المختلفة، لضمان أقصى استفادة ممكنة من فرص التشغيل التي سيتيحها استغلال الثروة الغازية“.

وفي مجال التعليم، قال الوزير إن ”الميزانية المخصصة للتعليم، ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا يوصلها إلى نسبة 20% من الميزانية العامة للدولة، قبل 2024، وسيتم العمل على تحسين ظروف المعلمين“ .

وبالنسبة للمشهد السياسي المحلي، أكد ولد الشيخ سيديا، أن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ سياسي هادئ، من خلال فتح باب الحوار والتشاور، مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد.