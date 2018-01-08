البرلمان الموريتاني يصادق على توسيع صلاحيات لجنة الانتخابات

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتضمن مشروع القانون توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وزيادة أعضائها.

وقال وزير الداخلية الموريتاني، أحمد ولد عبدالله، في كلمة له خلال الجلسة التي عقدها البرلمان، إن مشروع القانون يتضمن توسيع صلاحيات هذه اللجنة، بحيث تشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية (المجالس المحلية للتنمية) وتنظيمها.

وفي آب/أغسطس الماضي، صوّت الموريتانيون على تعديلات دستورية، تضمنت استحداث مجالس جهوية (محلية) للتنمية، من بين نقاط أخرى، بينها تغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، وإلغاء مجلس الشيوخ الذي كان يشكل الغرفة الأولى من البرلمان.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن أيضًا زيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من 7 أعضاء إلى 11 عضوًا، وتحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه، وتحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.

ومن المقرر، أن تشهد موريتانيا نهاية العام الجاري انتخابات نيابية ومحلية، في حين تُنظم الانتخابات الرئاسية منتصف العام 2019.