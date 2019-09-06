موريتانيا.. النيابة تحقق في حالة عبودية وتوجه التهمة لـ3 أشخاص

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، أنها فتحت تحقيقًا، بخصوص قضية عبودية، تعرضت لها قاصر في ولاية نواكشوط الجنوبية، بعد بلاغات بوجود مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بحالة استعباد.

وقالت النيابة في بيان لها مساء الخميس، إنها ”أعطت تعليماتها للضبطية القضائية المختصة بالتحقيق حول الوقائع المبلغ عنها، والاستماع إلى الضحية وعرضها على الطبيب، وإحضار وتوقيف المشتبه بهم، والبحث عن المسؤول في ننشر صور الضحية عبر وسائط التواصل الاجتماعي“.

وأضافت النيابة أنه ”بعد انتهاء البحث الأول، أمر وكيل الجمهورية بتعميق البحث والاستماع إلى الشهود وذوي الضحية“.

وعلى ضوء نتائج البحث التكميلي، وجه وكيل الجمهورية، الاتهام لثلاثة من المشتبه بهم، بارتكاب ”جرم الوضع في حق قاصر بإعطائها للغير وإخضاعها للعمل بمقابل مادي، وضرب قاصر ومعاملتها معاملة لا إنسانية“.

وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن لإثنين من المتهمين، والمراقبة القضائية للثالث.

وأعلنت ”مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية“ (إيرا)، التي يرأسها النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد عبيد، قبل أيام، كشفها حالة استرقاق في العاصمة نواكشوط، بحق طفلة قاصر، وأكدت أن السلطات المعنية تعاملت مع البلاغ بسرعة، لكنها دعت للتحقيق في القضية.