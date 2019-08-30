عشية انطلاق الحملة الانتخابية.. الرئيس التونسي يحذّر من ”العنف السياسي“

دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، مساء اليوم الجمعة، المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى تجنّب الاستفزاز و العنف السياسي، عشية انطلاق الحملة الرئاسية.

و أكد محمد الناصر، خلال خطاب له التزام الدولة بحياد الإدارة على المستوى الوطني والمحلي، متعهدًا بتوفير الظروف الملائمة وإتمام الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع في مناخ اجتماعي وسياسي مستقر وهادئ.

وشدّد الناصر، على أنّ الانتخابات الحرّة كما حددها الدستور هي الانتخابات التي تضمن مبدأ المساواة بين المترشحين فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وحملاتها ووسائلها، ممّا يستوجب حياد أماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية التي ننتظر منها تغطية نزيهة ومسؤولة ومتكافئة، بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ تكافؤ الفرص بين المترشحين يضفي على العملية الانتخابية طابع الشفافية والنزاهة الأمر الذي يضمن شرعية نتائجها المعبرة بالضرورة على إرادة النّاخب، مضيفًا أنه“ما من شك أن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني دور فعال في مراقبة مدى احترام مبادئ حياد الإدارة ودُورِ العبادة، والسير العادي للعملية الانتخابية وفق القانون“.

وأشاد رئيس الجمهورية المؤقت بالدور الذي تقوم به المؤسستان الأمنية والعسكرية بتأمين العملية الانتخابية في تونس وحسن سيرها مع حفظ أمن المواطنين، داعيًا المتنافسين في الانتخابات للتحلي بروح المسؤولية واجتناب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف أو الاستفزاز أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

ولفت إلى أنّ هذه الانتخابات هي إقرار بسلطة الشعب، وأن نتائجها تمثل تعبيرًا عن إرادته وطموحاته بتحسين ظروف عيشه في الحاضر وتأمين مستقبل أبنائه، داعيًا الناخب التونسي إلى ممارسة حقه.