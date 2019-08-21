مصدر في الرئاسة التونسية: محمد الناصر سيطالب الشاهد و7 من وزرائه بالاستقالة الفورية

ينعقد في تونس، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء الذي سيخصص للنظر في الإعداد للانتخابات وتأمين العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.

ومن المنتظر في هذا السياق أن تتم دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزرائه المترشحين للاستحقاق الانتخابي إلى الاستقالة.

وكشفت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لـ ”إرم نيوز“ أن القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر، الذي سيترأس المجلس الوزاري الذي وُصف بـ ”الهامّ“، سيطلب علنًا من رئيس الحكومة والوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية إعلان استقالاتهم بصفة فورية، وذلك ”في إطار ضمان حياد الإدارة وحماية لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة“.

وكشفت المصادر ذاتها أن الناصر سيعلن رفضه القاطع والصريح لمقترح ينوي الشاهد ووزراؤه المترشحون تقديمه، ويقضي بتفويض صلاحياتهم بصفة مؤقتة إلى وزراء من غير المترشحين في الحكومة تمتد إلى نهاية الانتخابات، وهو مقترح ترفضه أيضًا جل الأحزاب وكبرى المنظمات الوطنية وكل الجهات المتابعة للانتخابات داخليًا وخارجيًا درءًا لكل شبهات قد تشوب الانتخابات وتضرب مصداقيتها ونزاهتها، وفق تعبيرها.

ويُعدّ هذا المجلس الأول لمحمد الناصر، الذي سيؤكد خلاله ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالحياد التام، ويأتي ذلك على ضوء ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخوض السباق الرئاسي وترشح 7 من وزرائه للانتخابات التشريعية هم زياد العذاري وفيصل دربال والسيدة لونيسي وأحمد قعلول والحبيب الدبابي، وكلهم من النهضة، وهشام بن أحمد والهادي الماكني من حزب تحيا تونس، ولم يتقدم أي منهم باستقالته من منصبه، فيما أعلن عبدالكريم الزبيدي عن استقالته من وزارة الدفاع يوم إيداع ملف ترشحه للرئاسة، وأعلن فاضل محفوظ المترشح للتشريعية عن حزب مشروع تونس عن اعتزامه تقديم استقالته.

وسينظر الاجتماع أيضًا في الاستقالة التي كان قد قدمها في وقت سابق، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من منصبه، بحسب تصريح سابق للناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش.

ويواجه الشاهد ضغوطًا من أوساط سياسية وحقوقية ونشطاء بالمجتمع المدني لإعلان استقالته بعد أن تقدم بترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبعد إعلان سبعة من الوزراء المباشرين لمهامهم بحكومته ترشحهم للانتخابات التشريعية القادمة.