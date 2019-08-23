حافظ السبسي: تعرضت للتنكيل في مطار تونس قرطاج بأوامر من يوسف الشاهد

اتهم حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعطاء أوامر لقوات أمن مطار تونس قرطاج والجمارك التونسية للتنكيل به، ومعاملته بطريقة غير لائقة، أثناء عودته من سفر خارج البلاد.

وقال حافظ قايد السبسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، إن ”هذه الممارسات هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد (النظام السابق) ضد معارضيها والمختلفين معها“.

وأضاف أنه ”أثناء عودته إلى تونس، قامت قوات أمن المطار والجمارك بالتنكيل به والعبث بأغراضه وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن“.

وأشار إلى أن طريقة تفتيشه ”لم تحترم مقومات حقوق الإنسان، وتجاوزت كل الأعراف والأخلاقيات في المعاملات الإنسانية“.

وتشهد العلاقة بين حافظ السبسي ويوسف الشاهد فتورًا لافتًا، حتى قبل رحيل الباجي قائد السبسي بسبب الموقف من الأزمة التي شهدها حزب حركة ”نداء تونس“.