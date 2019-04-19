قيادي بحزب نداء تونس: حافظ قايد السبسي أضرّ بوالده (فيديو)

اتّهم الأمين العام المكلف بالهياكل في حزب ”نداء تونس”، محمد رمزي خميس، حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي بالوقوف وراء أزمات الحزب.

وقال رمزي خميس، في حوار خاص مع موقع ”إرم نيوز“: إن ”حافظ قائد السبسي كان عنوان الأزمة في حزب (نداء تونس)، وتسبّب في ضرر كبير ألحقه أولًا بوالده، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، وثانيًا بالحزب، حيث كان حافظ السبسي مرفوضًا من قبل الجميع، لكنّه تمادى في تعنّته وأقدم على إغلاق كل أبواب التفاوض مع الأطراف الأخرى“.

ودعا إلى تجاوز انقسام الحزب، مؤكدًا أنّ أزمة ”نداء تونس“ هي أزمة مفتعلة من طرف مجموعة معينة، وأن الحزب يدعو إلى تحكيم العقل والعودة إلى الحزب، مشيرًا، إلى أن حركة ”نداء تونس“ انطلقت في المفاوضات مع الأحزاب المنشقة عن ”نداء تونس“ والقريبة من الحركة.