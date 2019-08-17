الجيش الليبي يقصف مواقع لميليشيات الجويلي ويتقدم بريًا بتخوم طرابلس

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، عن تنفيذ سلاح الجو عدة غارات استهدفت عددًا من المواقع والتمركزات التابعة لميليشيات أسامة الجويلي بتخوم العاصمة طرابلس.

وذكرت صفحة المكتب الإعلامي لعمليات الكرامة على ”فيسبوك“: ميليشيات الجويلي حاولت دعم ميليشيات الزاوية في غريان والتي تكبدت خسائر كبيرة أمس.

وأضاف أن غارات الجيش استهدفت مواقع في عين زارة، وقصفت تمركزات تابعة لميليشيات جهوية من مصراتة وزليتن والخمس ومجموعات تابعة لميليشيات مجلس شورى بنغازي.

وأوضح المركز الإعلامي أن الطيران استهدف كذلك محيط مدينة غريان بعدد من الضربات المباشرة لتمركز الميليشيات.

وأشار إلى أن المواجهات الميدانية البرية حدثت في أكثر من محور بعد التمهيد الجوي، حيث تحركت القوات البرية للتمركز في بعض النقاط بتخوم العاصمة.

واختتم بأنّ سلاح الجو الليبي استهدف ”مجموعات مسلحة من ميليشيات المعارضة التشادية في محيط مرزق، والمدعومة من حكومة الوفاق تحت مسمى قوة حماية الجنوب“.