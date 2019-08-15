مقاتلات الجيش الليبي تستهدف مليشيات بطرابلس.. واشتباكات بين فصيلين بمدينة الزاوية

شنت مقاتلات الجيش الليبي عدة غارات متفرقة على تجمعات المليشيات بمختلف محاور العاصمة طرابلس، فيما اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين بمدينة الزاوية.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن ”طائرات الجيش استهدفت قوات مرتزقة تابعة لأسامة الجويلي في العزيزية، وأغلب هؤلاء المقاتلين من المعارضة التشادية“.

وأكد المركز الإعلامي سقوط عدد من القتلى في صفوف مسلحي المعارضة التشادية ومليشيات جويلي.

من جانب آخر، اندلعت اشتباكات مساء الأربعاء، بين فصلين من مليشيات مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”الطرف الأول في الاشتباكات يضم مسلحين ينتمون لمليشيا الخضرواي ذات التوجه الفكري القريب من القاعدة، وإحدى فصائل تنظيم المقاتلة الذي يقوده أبوعبيدة الزاوي“.

وأضاف المصدر: ”أما الطرف الثاني فيتكون من عناصر مسلحة خارجة عن القانون تابعة لمليشيا تعرف بقوة الفار“.

وأشار إلى أن ”الاشتباكات اندلعت بعد مقتل أحد مجرمي المدينة ويدعى مروان رشيد الزحاف، واستمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين“.