العثماني يرفض استقالة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المغربي

رفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إدريس الأزمي، بعد دعوة عبدالإله بنكيران وزراء وبرلمانيي الحزب إلى الانسحاب، إثر التصويت لصالح قانون التعليم المثير للجدل في اللجنة البرلمانية المتخصصة.

ويعتبر رفض العثماني لاستقالة إدريس الأزمي خطوة أخرى له في صراع تياره ضد تيار عبدالإله بنكيران، لا سيما وأن الأزمي الذي يشغل أيضًا منصب عمدة مدينة فاس يعتبر من الأطر المهمة في الحزب.

وكانت قيادات الحزب حاولت إقناع الأزمي بالتراجع مباشرة بعد تقديم استقالته من رئاسة الكتلة البرلمانية في الغرفة الأولى، لكنه تمسك بها واعتبرها نهائية ولا رجعة فيها .

وتولى حينها عبدالله بوانو بشكل مؤقت رئاسة الفريق، ودعا نوابه إلى اجتماع عاجل بحضور العثماني وقتها لاحتواء الأزمة.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي أثار زوبعة وسط حزب العدالة والتنمية بسبب إقراره تدريس المواد العلمية بالفرنسية، أصبح تحصيلًا حاصلًا بعد التصويت لصالحه من طرف البرلمان بغرفتيه، ولم يبقَ إلا أن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصير نافذًا.