العثماني ينتقد حلفاءه في الحكومة المغربية.. ويدعو للتشبث بالثوابت الوطنية

انتقد رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، حلفاءه في الحكومة، واصفًا ما يقومون به بـ ”السلوك السياسي الناقص“.

وذكر العثماني في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم الأحد، خلال الجامعة الصيفية لمنتخبي حزب العدالة والتنمية بجهة فاس – مكناس، أن ”طريقة إعداد الحصيلة الحكومية تمت بطريقة تشاركية مع جميع الأطراف في الأغلبية“. وتابع ”لكن أطرافًا داخل الحكومة ركزت فقط على القطاعات التي تشرف على تدبيرها“، في إشارة واضحة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشار العثماني، إلى أن ”نجاح أي قطاع هو نجاح جماعي للحكومة بأكملها، وليس نجاحًا لحزب العدالة والتنمية، الذي لا يعول على تدخلات أو مال أو قرابة إدارية لكسب ثقة المغاربة“.

واتهم رئيس الحكومة، جهات لم يذكر اسمها، بمحاولة الإيقاع بين حزبه وبين الملك محمد السادس، من خلال بحثها عن ثغرات في علاقة العدالة والتنمية بالملكية، موضحًا: أن ”التشبث بالثوابت الوطنية هو تشبث مبدئي، وهناك جهات تنتظر أن نغلط مع الملك، لكننا دائمًا نتشبث بشعار الله الوطن الملك“.

وبين أن حزبه مستهدف من قبل جهات مهووسة بانتخابات 2021، وبينها مواقع إلكترونية تهاجم قياديي الحزب وتفتري عليهم.

وأكد العثماني: ”نحن الآن في طليعة الأحزاب السياسية، ونتمنى أن نواصل ريادتنا في المشهد السياسي“.

يذكر أنه بدأت تظهر فعلًا في المشهد السياسي المغربي، تحركات مكثفة للأحزاب السياسية على العديد من المستويات، بغرض التنافس والاستعداد للانتخابات المقبلة، كالصراع القائم داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ومهاجمته لحزب الاستقلال، باستغلال الزوايا في حملاتهم الانتخابية، وإعلان عزيز أخنوش الملقب بـ ”صديق الملك“، أن هدف حزبه التجمع الوطني للأحرار هو الفوز بانتخابات 2021.