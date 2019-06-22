حشد حزب العثماني لمسيرة ضد ”قمة البحرين“ يثير انتقادات في المغرب

أثار أعلان حزب العدالة والتنمية الإخواني الذي يقود الحكومة المغربية، التعبئة لمسيرة احتجاجية ضد ”مؤتمر البحرين“ لإحلال السلام في الشرق الأوسط، جدلًا في المغرب، في ظل أنباء عن مشاركة الحكومة المغربية التي يترأسها قائد الحزب، سعد الدين العثماني في المؤتمر.

ووجه الحزب من خلال سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب نداء إلى ”أعضاء الحزب ومناضليه“، يدعو إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستنظم يوم الأحد، بدعوة من منظمات مناهضة للتطبيع في المملكة، دعمًا للقضية الفلسطينية ورفض ”صفقة القرن“ و“مؤتمر البحرين“.

وقال العمراني في مقطع فيديو قصير عمّمه الحزب عبر بوابته الرسمية، إن المسيرة ”مناسبة لكي نسترجع تضحيات الشعب الفلسطيني وما قدمه ويقدمه لصالح هذه القضية، ولمواجهة كل المخططات التآمرية التي تستهدف هذه القضية ومن ضمنها صفقة القرن المشؤومة“.

لكن تلك الدعوة أثارت جدلًا وانتقادات، باعتبارها تصور ”العدالة والتنمية“ بأنه هو الذي يقود حكومة المملكة المغربية التي ستشارك في ”قمة البحرين“ وفق ما أكدته مصادر عليمة لوكالة ”رويترز“ قبل أيام.

وقال ”نور الدين بوشكوج“ الأمين العام السابق لاتحاد البرلمانات العربية في تدوينة له، إن ”وقوف حزب العدالة والتنمية وراء حشد المواطنين يوم الأحد، للدعوة إلى مقاطعة ورشة المنامة خطأ جسيم سيكون له ما بعده“.

وفي رد مباشر على التدوينة، قال سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن موقف حزب العدالة والتنمية الداعم لمسيرة، الأحد، الرافض لصفقة القرن، ”أملاه الانتماء للقضية“.

وفي وقت سابق نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إن المغرب ”أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتزامه حضور مؤتمر المنامة الذي ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد أمريكا لطرحها“.

وتأتي الموافقة بعد زيارة قام بها جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره إلى العاصمة المغربية الرباط، وذلك في إطار جولة شملت أيضًا الأردن والقدس.