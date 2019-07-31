يوسف الشاهد يخوض الانتخابات الرئاسية التونسية

المصدر: ا ف ب

قال متحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الأربعاء، إنّ الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 أيلول/سبتمبر 2019.

وقال المتحدث علي بكار: إنّ ”الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس“، لافتًا إلى أن الشاهد سيتحدث ”بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد“ لسبعة أيام، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو الحالي.

وحزب ”تحيا تونس“ الذي تأسس في بداية السنة، أصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وتراجعت شعبية الشاهد (43 عامًا) في الأشهر الاخيرة؛ بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير، وجرى اختياره في 2016، من الرئيس الراحل قايد السبسي، لمنصب رئيس الحكومة، حين كان عضوًا في حزب ”نداء تونس“ حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية، خصوصًا مع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب ”تحيا تونس“ الذي يضم خصوصًا أعضاء سابقين في حزب ”نداء تونس“.

والشاهد هو رئيس الحكومة الأطول بقاءً في المنصب منذ ثورة 2011.