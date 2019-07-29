تونس.. هيئة الانتخابات تعلن قبول أكثر من 9 آلاف مترشّح للانتخابات التشريعية

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، إن أكثر من 9 آلاف مترشح تقدّموا للانتخابات التشريعية موزعين على 960 قائمة انتخابية، منذ فتح باب قبول القوائم إلى غاية منتصف يوم الإثنين.

وأكد بوعسكر، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنّ هناك 960 قائمة مقسمة إلى 470 قائمة حزبية و392 قائمة مستقلة و98 ائتلافية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تشهد مكاتب الهيئة إقبالًا كبيرًا لإيداع القائمات في الساعات القادمة وقبل غلق قبول إيداعها.

على صعيد متصل، قال بوعسكر إنّه ”سيتم يوم الثلاثاء الانطلاق في البت في القوائم وسيتم يوم 6 أغسطس/آب الإعلان عن المقبولة منها“، مشيرًا إلى أنّ ”من تم رفض ترشحه بإمكانه اللجوء إلى القضاء في الدور الابتدائي والاستئنافي، ليتم الإعلان عن القائمات النهائية للتشريعية يوم 30 أغسطس/ آب“.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ مكاتب الهيئة بصدد التحضير لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية بداية من يوم 2 أغسطس/آب، وأنّه لا مساس بروزنامة الانتخابات التشريعية.

يذكر أن هيئة الانتخابات بدأت يوم 22 يوليو/تموز الماضي بقبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر المقبل، بينما انتهى اليوم الإثنين أجل عمليات تقديم قائمات الترشحات عند الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي.

وستُجرى الانتخابات التشريعية هذه المرة عقب الانتخابات الرئاسية، حيث اضطرت هيئة الانتخابات لتقديم موعد الرئاسيات عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.