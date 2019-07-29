السبسي الابن يعلن انسحابه من الترشح للانتخابات التشريعية

أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الإثنين، عن أنه قرر عدم الترشح للانتخابات التشريعية، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والده، قائلًا في تصريح لـموقع ”الشارع المغاربي“ المحلي، إنه ”قرر المحافظة على رمزية موقعه الحالي كرئيس لحزب الباجي قائد السبسي“.

وأضاف السبسي الابن، أنه ”لو ترشّح على رأس القائمة لحصل على نسب محترمة جدًّا، لكنه فضّل رغم ذلك الانسحاب من الاستحقاق الانتخابي الحالي“، مبينًا أنه ”سيكون لنداء تونس مرشّح للانتخابات، وأن الاختيار سيتم استنادًا إلى معايير محدّدة وإلى كفاءات ومؤهّلات لمرشح حزب الرئيس الراحل“.

وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كان حزب ”نداء تونس“ متمسكًا بترشيح الرئيس الراحل للانتخابات الرئاسية، فيما لم يعلن الحزب عن بديل مرشح للسبسي حتى الآن، في الوقت الذي بدأت فيه الأحزاب تسابق الزمن من أجل ترشيح ممثليهم للانتخابات الرئاسية.

ومنذ توليه الحكم العام في 2014، واجه الباجي قايد السبسي اتهامات بالانحياز إلى ابنه حافظ قايد السبسي، والسعي إلى توريثه الحكم ورئاسة ”حزب نداء“، ما تسبب في انشقاق الحزب.