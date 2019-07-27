مقتل قيادات بارزة بمليشيات طرابلس في معارك ضد الجيش الليبي

أعلن مصدر عسكري في الجيش الليبي، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من قادة وعناصر الميليشيات المسلحة بمحاور متفرقة من العاصمة طرابلس.

وقال المصدر العسكري لـ“إرم نيوز“، والذي فضل حجب هويته، إن أبرز القيادات التي قتلت في معارك اليوم، وهو آمر ميليشيا الموت والمعروفة أيضًا باسم كتيبة الـ“80″ عبدالقادر الشنوكه.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش استطاعت أن ترصد عددًا من القتلى من ميليشيات الزاوية التابعين للقيادي في تنظيم المقاتلة“ أبوعبيدة الزاوي“ وجميع القتلى من قيادات الصف الأول، ومنهم القائد الميداني ”بدر هويسه، ومفتاح بن عامر نابي، وعليوه الجغمني“.

يذكر أن معارك عنيفة تدور في أغلب محاور مدينة طرابلس، فيما يواصل الجيش تقدمه بمحاورها الجنوبية، وتواصل طائراته العسكرية دك مواقع الميليشيات في مناطق مصراتة وسرت.